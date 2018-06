2018/06/02 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، السبت، العثور على مضافة لداعش وعبوات ناسفة بعمليات تفتيش جرت لقرى على طريق موصل – بغداد.

وقال رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى تشرع بتفتيش القرى الواقعة بين طريق بغداد – موصل والخط الاستراتيجي وقرى (كهريز مشيرفة خربة حماد البعيران الرماح الكحيطان مريغة صلبي) لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن في هذه المناطق، حيث عثرت ووفق معلومات استخبارتية دقيقة على مضافة لعصابات داعش الارهابية و3 عبوات ناسفة”.

وأضاف رسول، أن “معالجة المضافة والعبوات تم من قبل الجهد الهندسي وتدميرها”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يعلن العثور على مضافة لداعش وعبوات ناسفة على طريق موصل – بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يعلن العثور على مضافة لداعش وعبوات ناسفة على طريق موصل – بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).