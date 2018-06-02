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العثور على مضافة لداعش و3 عبوات ناسفة في قرى نينوى
2018/06/02 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} عثرت القوات الأمنية على على مضافة لداعش و3 عبوات ناسفة في قرى نينوى الواقعة على طريق {بغداد – موصل}.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، ان" قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى تشرع بتفتيش القرى الواقعة بين طريق بغداد - موصل والخط الاستراتيجي وقرى {كهريز مشيرفة خربة حماد البعيران الرماح الكحيطان مريغة صلبي}؛ لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن في هذه المناطق".وأضاف" حيث عثرت ووفق معلومات استخبارتية دقيقة على مضافة لعصابات داعش الارهابية و3 عبوات ناسفة".وأشار الى" معالجة المضافة والعبوات من قبل الجهد الهندسي وتدميرها".انتهى

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