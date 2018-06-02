2018/06/02 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عثرت القوات الأمنية على على مضافة لداعش و3 عبوات ناسفة في قرى نينوى الواقعة على طريق {بغداد – موصل}.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، ان" قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى تشرع بتفتيش القرى الواقعة بين طريق بغداد - موصل والخط الاستراتيجي وقرى {كهريز مشيرفة خربة حماد البعيران الرماح الكحيطان مريغة صلبي}؛ لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن في هذه المناطق".وأضاف" حيث عثرت ووفق معلومات استخبارتية دقيقة على مضافة لعصابات داعش الارهابية و3 عبوات ناسفة".وأشار الى" معالجة المضافة والعبوات من قبل الجهد الهندسي وتدميرها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافة لداعش و3 عبوات ناسفة في قرى نينوى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافة لداعش و3 عبوات ناسفة في قرى نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).