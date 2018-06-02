ضغط كردي نحو تدخّل القضاء… والبرلمان متمسك بقراره إعادة العدّ والفرز

2018/06/02 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطا البرلمان العراقي خطوة إضافية على طريق التصعيد بوجه «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، في وقت تزايدت فيه المؤشرات إلى احتمال تدخّل السلطة القضائية لحلّ النزاع المحتدم على نزاهة الانتخابات التي أجريت في الـ12 من الشهر الجاري.وعلى الرغم من أن «المفوضية» بادرت إلى اتخاذ إجراءات متقدمة سعياً منها إلى امتصاص الغضب المتصاعد عليها، والذي وصلت […]

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