الجنابي يكشف عن 24 اجراءً ضروريا ضمن خطة لمعالجة شح المياه

2018/06/02 | 19:35

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بغداد –عراق برس-2حزيران / يونيو : اكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي، اليوم السبت، ان هناك خطة لمعالجة شح المياه تتضمن اتخاذ 24 اجراء ضروري في المرحلة المقبلة.

وقال الجنابي في مؤتمر الصحفي مشترك مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ووزيرة الاعمار والاسكان، آن نافع اوسي، وامين عام مجلس الوزراء، مهدي العلاق، اضافة الى امينة بغداد، ذكرى علوش، بشأن ازمة المياه والطاقة، ، ان “خطة الحكومة كفيلة بالاستجابة للاحتياجات الضرورية لمياه الشرب و50% من مياه للخطة الزراعية لموسم الصيف المقبل”، موضحا ان “مياه الشرب مؤمنة وكذلك ارواء ما يقارب 600 دونم من المحاصيل الصيفية ومليون دونم من البساتين”.

واوضح ان “نهر دجلة حيز الاملاء لسد إليسو يوم 1 حزيران، وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة لنا”، مؤكدا ان “هناك خطة لمعالجة شح المياه تتضمن 24 اجراء ضروريا يتم العمل على تنفيذها”.

واشار الى ان “القنوات المفتوحة بين العراق وتركيا كفيلة ببحث قضية ازمة المياه وايجاد حلول لها”.

يشار الى ان البلاد تمر بازمة كبيرة في قطاع الكهرباء والمياه في موسم الصيف، الامر الذي شكل حالة من السخط عند الشارع العراقي ما ادى الى تظاهرات في محافظات عدة ضد الخدمة المتردية للكهرباء.انتهى (1)

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