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مستشار اتحاد المصارف العراقية: القروض المتعثرة مشكلة اقتصادية والحكومة تتحمل المسؤولية
2018/06/02 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لأن الاجراءات بحق الذي لا يسدد ضعيفة

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