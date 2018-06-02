2018/06/02 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأن الاجراءات بحق الذي لا يسدد ضعيفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار اتحاد المصارف العراقية: القروض المتعثرة مشكلة اقتصادية والحكومة تتحمل المسؤولية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار اتحاد المصارف العراقية: القروض المتعثرة مشكلة اقتصادية والحكومة تتحمل المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).