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صادرات النفط الإيراني في أعلى مستوى منذ الاتفاق النووي
2018/06/02 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم السبت 2 يونيو/حزيران، أن صادرات إيران النفطية سجلت 2.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى منذ رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في عام 2016.

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