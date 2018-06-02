صادرات النفط الإيراني في أعلى مستوى منذ الاتفاق النووي

2018/06/02 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم السبت 2 يونيو/حزيران، أن صادرات إيران النفطية سجلت 2.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى منذ رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في عام 2016.

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