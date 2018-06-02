2018/06/02 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان مسلحين مجهولين قتلوا مدنيا في منطقة الدورة جنوبي بغداد.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "مسلحين مجهولين هاجموا مدنيا بالقرب من منزله باسلحة كاتمة للصوت بمنطقة عرب جبور التابعة للدورة"، مشيرا الى ان "الهجوم اسفر عن مقتله في الحال".

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يذكر ان العاصمة بغداد تشهد، في الآونة الاخيرة، استقرارا امنيا ملحوظا، الا ان هذا الاستقرار يتعرض في بعض الاحيان الى التعكير عن طريق عبوات ناسفة وعمليات قتل منظمة اضافة الى العثور على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتلون مدنيا في منطقة الدورة جنوبي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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