2018/06/02 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسلاح كاتم للصوت..مجهولون يقتلون مدني في الدورة

بغداد/..



أقدم مسلحون مجهولون، السبت، على قتل مدني بسلاح كاتم للصوت في الدورة ببغداد.

وقال مصدر أمني لـ"عين العراق نيوز"، ان "مسلحين مجهولون قتلوا مواطنا في منطقة عرب جبور بالدورة"، مبينا ان "القوات الامنية فتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسة الحادثة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المسلحين استخدموا اسلحة كاتمة للصوت".



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