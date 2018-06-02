الولايات المتحدة تخصص ٨٥٠ مليون دولار لمساعدة القوات العراقية

2018/06/02 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر مجلس النواب الامريكي، اليوم السبت، ميزانية الدفاع لعام 2019 والذي يتضمن تخصيص مبلغ 850 مليون دولار كمساعدات مالية لقوات الامن العراقية.

وذكرت وكالة الانياء الصينية، ان مجلس النواب الاميركي صوت بالاغلبية على قرار ميزانية الدفاع الاميركي لعام 2019، وتضمنت تخصيص مبلغ 850 مليون دولار كمساعدات للقوات الأمنية العراقية.

واعتبر أعضاء في مجلس النواب العراقي ان تقديم المساعدات للقوات العراقية يأتي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن.

ويتعين على مجلس الشيوخ المصادقة على ميزانية الدفاع قبل حلول شهر ايلول المقبل كي تدخل حيز التنفيز في العام المقبل.



انتهى/خ.

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