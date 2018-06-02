مقتل واصابة جنود اتراك بتدمير آلية لهم في إقليم كوردستان

2018/06/02 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل جنديان تركيان وأصيب آخر بجروح، في هجوم لحزب العمال الكوردستاني، استهدف آلية عمل للجيش التركي، في إقليم كوردستان

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، السبت، إن عناصر “بي كا كا” ، هاجموا الآلية بقذيفة صاروخية، أثناء قيامها بأعمال شق الطرق بإقليم كوردستان.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر بجروح بالغة الخطورة.

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