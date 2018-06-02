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مقتل مدني بنيران اسلحة كاتمة جنوبي بغداد
2018/06/02 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل مدني باسلحة كاتمة نفذه مجهولون جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ /المعلومة/، إن “مسلحين مجهولين اطلقوا، النار من اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من منزله في منطقة عرب جبور التابعة للدورة، جنوبي بغداد”.

واضاف ان “المدني قتل فور فتح النار عليه فيما لاذ المسلحون بالفرار الى جهة مجهولة”.

انتهى 25ن

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