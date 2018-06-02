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موارد ديالى: لن تكون هناك أزمة مياه بالصيف وسننقذ 160 الف دونم من البساتين
2018/06/02 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىكشف مديرية الموارد المائية في ديالى، السبت، عن إعداد خطة لإنقاذ 160 الف دونم من البساتين، فيما شددت أنه "لن تكون" هناك أزمة مياه في المحافظة خلال موسم الصيف الحالي.واضاف المعموري، أن "الدائرة أعدت خطة مبكرة لتأمين مياه لإرواء 160 الف دونم من البساتين المثمرة بالاضافة الى تأمين حصص ثابتة لمحطات الاسالة والتي يتجاوز عددها الـ200 في عموم اقضية ونواحي ديالى"، مشددا أن "الوضع المائي في المحافظة جيد هذا العام".

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