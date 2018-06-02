العامري يستقبل سفراء ١٦ دولة اجنبية بمكتبه في بغداد

2018/06/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد بيان لمكتب رئيس تحالف الفتح أن العامري استقبل مساء اليوم بمكتبه في بغداد سفراء بريطانيا روسيا والصين ايطاليا البرازيل اليابان استراليا فرنسا السويد اسبانيا وهولندا كوريا الجنوبية صربيا نيوزلندا فنزويلا رومانيا كرواتيا بلغاريا كندا الاتحاد الاوربي .انتهى ع.خ

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