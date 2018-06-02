مفوضية الانتخابات :أعادة العد والفرز يدويا سيكلف الدولة وقتا إضافيا لتشكل الحكومة المقبلة

2018/06/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، السبت ، إن إعادة العد والفرز يدويا الذي يسعى الى إقراره مجلس النواب سيكلف الدولة وقتا لتشكيل الحكومة المقبلة وميزانية جديدة لموظفي المفوضية.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني ، إن “المفوضية مستعدة للعد والفرز يدويا لنتائج الانتخابات وستكون ملزمة بقرار البرلمان في حال اتخذ السياق القانوني”، لافتا الى […]

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