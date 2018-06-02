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٢ حزيران .. ذكرى تحرير منفذ
2018/06/02 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ذكرى تحرير منفذ "تل صفوك" الحدودي مع سوريا مغلقة 0 زيارة

2018-06-02

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (٢ حزيران .. ذكرى تحرير منفذ "تل صفوك" الحدودي مع سوريا) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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