المغنية كولاف عمر: الفن في كوردستان سوريا ليس بخير

2018/06/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر أغانيها منذ أمد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي

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