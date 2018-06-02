مقتل مدني بهجوم باسلحة كاتمة جنوبي بغداد

2018/06/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر في الشرطة، السبت، بمقتل مدني بهجوم مسلح نفذه مجهولون جنوبي بغداد.يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها.

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