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أردوغان يوقف
2018/06/02 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف خدمة أوبر لنقل الركاب، بعد ضغط من سائقي سيارات الأجرة في إسطنبول، الذين اعتبروا الخدمة غير قانونية وطالبوا بحظرها.

وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بحسب ""سكاي نيوز عربية"، "ظهر هذا الشيء المدعو أوبر.

هذه الشركة انتهت.

لن يكون لها وجود (هنا) بعد اليوم".

وأضاف: "لدينا نظام سيارات الأجرة الخاص بنا.

من أين أتى هذا (أوبر) إلينا؟ هو يستخدم في أوروبا.

هذا لا يعنيني.

سنقرر بأنفسنا".

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