العشائر العربية بالمتنازع عليها تكشف انتشارا أمريكيا من ربيعة للقائم: سيطردون أثنين

2018/06/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رحب المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت يوم السبت بانتشار القوات الامريكية في قضاءي ربيعة، وسنجار، فيما اكد ان ذلك الانتشار جاء نزولا عند رغبة السكان من المكونات كافة، اعلن عن مطالبتهم لتلك القوات بطرد "ميليشيات" الحشد الشعبي وتنظيم داعش من تلك المناطق.

وقال الحويت لشفق نيوز، "نحن كعشائر عربية نرحب بانتشار القوات الامريكية الصديقة على الشريط الحدودي من ناحية ربيعة وسنجار الى قضاء القائم التابع الى محافظة الانبار مع سوريا"، منوها الى ان "هذا الانتشار كان احد مطالبنا التي قمنا بتقديمها في وقت سابق الى الحكومة الامريكية الصديقة".

وأضاف ان "هذا الانتشار خطوة مهمة بالنسبة لنا وانجاز كبير، ومن خلاله سيقطع الامداد الإيراني الى مليشيات الحشد الشعبي، وسينتهي تسلل تنظيم داعش الى الاراضي العراقية والمناطق المتنازع عليها".

وتابع بالقول "نحن مستمرون بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، وطالبناهم بفتح قواعد امريكية في تلك المناطق وإخراج مليشيات الحشد الشعبي وتنظيم داعش الإرهابي منها".

ولفت الى انه "من الجهة الاخرى تم الترحيب بانتشار القوات الامريكية على الشريط الحدودي مع سوريا من قبل العشائر العربية السورية المتواجدة على الشريط الحدودي مع العراق"، مشيرا الى انه سيتم التنسيق بين الجانبين.

وبحسب الحويت فان "العشائر العربية في سوريا طالبت بفتح قواعد امريكية في منطقة الهول وتشكيل قوات من أبنائها لحماية مناطقها، والحفاظ على أمن المنطقة وانهاء توجد الميليشيات وعناصر تنظيم داعش".

وكان مسؤول محلي ايزيدي قد كشف عن وجود تحركات لبناء قاعدة عسكرية في قمة جبل سنجار شمال غرب الموصل، فيما أفاد مسؤولون عسكريون بأن قوات عراقية وأمريكية ستتمركز في تلك القاعدة للإشراف على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال نائب قائممقام سنجار جلال خلّو لكوردستان 24 إن 15 مركبة عسكرية يُعتقد انها تابعة للقوات الامريكية وصلت يوم الجمعة الى جبل سنجار وتمركزت في قمة الجبل.

وأضاف أن هذه القوات تستعد لبناء قاعدة عسكرية على الجبل الذي يعد واحدا من اهم المواقع الاستراتيجية في العراق ويبعد عن الموصل بنحو 125 كيلومترا عند الحدود مع سوريا.

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