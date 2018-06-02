تحالف القوى : يطالب وزارتي الخارجية والموارد المائية تحمل مسؤوليتهما لضمان حقوق العراق المائية

2018/06/02 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف القوى العراقية ، اليوم السبت ، وزارتي الخارجية والموارد المائية بتحمل مسؤولياتهما القانونية للحفاظ على حقوق العراق المائية .وأكد تحالف القوى في بيان...

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