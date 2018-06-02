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🔴 رودريغيز : تفأجات بعض الشئ من مغادرة زيدان
2018/06/02 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح خاميس رودريغيز ( لاعب البايرن ) بأنه تفأجي بعض الشئ من مغادرة زيدان و ذلك علي الرغم من فوزه بكل البطولات تقريبا في ثلاث سنوات

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