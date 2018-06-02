السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بطولة فرنسا المفتوحة: هاليب الى الدور الرابع
2018/06/02 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وعانت بتكوفيتش من آلام في ركبتها اليمنى ما استدعى تدخل المعالج الفيزيائي في المجموعة الثانية، ما سهل مهمة هاليب بعد أن عانت الأمرين لحسم المجموعة الأولى.

وتلتقي هاليب، وصيفة النسخة الماضية والتي حققت فوزها السابع على بتكوفيتش من أصل 8 مواجهات بينهما (إحداها في نصف نهائي رولان غاروس 2014)، في الدور الرابع البلجيكية ايليز مرتنز السادسة عشرة والتي تغلبت بدورها على الأسترالية داريا غافريلوفا الخامسة والعشرين 6-3 و6-1.                                                                                                                                                

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة فرنسا المفتوحة: هاليب الى الدور الرابع) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة فرنسا المفتوحة: هاليب الى الدور الرابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).


كامل التفاصيل في: beIN SPORTS ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بغداد اليوم تنشر نتائج طلبة السادس الابتدائي في واسط
⋙ المعلم: لا اتفاق حول الجنوب قبل انسحاب الامريكان من التنف
⋙ العيسى يزور جامعة الفرات الاوسط التقنية ويطلع على سير الامتحانات النهائية فيها.
⋙ شاهد قصر زعيم كوريا الشمالية الغامض من الداخل
⋙ العراق يشيد بعلاقاته المائية مع دول الجوار بعد بدء تركيا بملء سد "إليسو"
بالفيديو والصور
⋙ فيديو.. قائد ميليشيا موالٍ للأسد يقدم فرساً وجبة طعام لاثنين من أسوده
⋙ فيديوجراف- مليارديرات سيحرمون أبناءهم من ثرواتهم‎
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا