بطولة فرنسا المفتوحة: هاليب الى الدور الرابع

2018/06/02 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعانت بتكوفيتش من آلام في ركبتها اليمنى ما استدعى تدخل المعالج الفيزيائي في المجموعة الثانية، ما سهل مهمة هاليب بعد أن عانت الأمرين لحسم المجموعة الأولى.

وتلتقي هاليب، وصيفة النسخة الماضية والتي حققت فوزها السابع على بتكوفيتش من أصل 8 مواجهات بينهما (إحداها في نصف نهائي رولان غاروس 2014)، في الدور الرابع البلجيكية ايليز مرتنز السادسة عشرة والتي تغلبت بدورها على الأسترالية داريا غافريلوفا الخامسة والعشرين 6-3 و6-1.

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