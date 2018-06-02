عرض أخير من إدارة الأهلي السعودي للعربي سوداني

2018/06/02 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أرسلت إدارة النادي الأهلي السعودي عرضاً جديداً وأخيراً للاعب الجزائري الدولي هلال سوداني، من أجل حسم موقفه من التعاقد معه وتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة اللاعب في الاستمرار بالملاعب الأوروبية ورفضه فكرة التواجد في الدوري السعودي حاليا.

وتسعى إدارة النادي الأهلي وبالتنسيق مع الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بشكل كبير خلال هذه الأيام لإنهاء التعاقدات مع اللاعبين الأجانب المتبقين لإغلاق هذا الملف.



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وتسعى إدارة الراقي لحسم هذه الأمور قبل انطلاقة المعسكر الإعدادي الخارجي الأوروبي والمزمع انعقاده في 1 يوليو المقبل في النمسا بعد استقرار الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني عليها لاستضافة المعسكر الإعدادي.

في سياق أخر تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ونائبه عبد الله بترجي إلى توفير راتب شهر لتسليمه للاعبين قبل نهاية شهر رمضان المبارك وتحديداً قبل عيد الفطر، بعد أن نجحت خلال اليومين الماضيين في تسليمهم راتب شهر من الرواتب المتأخرة.





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