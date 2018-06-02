الاتحاد الكردستاني يناقش تحالفاته السياسية المقبلة ومرشحيه لرئاسة الجمهورية

2018/06/02 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، اجتماعاً في محافظة السليمانية لمناقشة عدة مواضيع من بينها تحالفاته السياسية المقبلة ومرشحيه لرئاسة الجمهورية والتعامل مع إجراءات البرلمان بشأن الانتخابات.وقال مصدر مطلع إن المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني يعقد حالياً اجتماعاً في السليمانية لمناقشة عدة مواضيع بينها الانتخابات الأخيرة وما رافقها من أحداث وإجراءات […]

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