العراق يشيد بعلاقاته المائية مع دول الجوار بعد بدء تركيا بملء سد

2018/06/02 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت 2 يونيو/حزيران، أن مياه الشرب في العراق مؤمنة، مشيدة بالعلاقات مع دول الجوار فيما يتعلق بالمياه مع إعلان تركيا بدء ملء سد يخشى العراقيون من أن يتسبب في موجة من الجفاف.

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