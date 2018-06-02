السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


العراق يشيد بعلاقاته المائية مع دول الجوار بعد بدء تركيا بملء سد
2018/06/02 | 20:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت 2 يونيو/حزيران، أن مياه الشرب في العراق مؤمنة، مشيدة بالعلاقات مع دول الجوار فيما يتعلق بالمياه مع إعلان تركيا بدء ملء سد يخشى العراقيون من أن يتسبب في موجة من الجفاف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشيد بعلاقاته المائية مع دول الجوار بعد بدء تركيا بملء سد "إليسو") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشيد بعلاقاته المائية مع دول الجوار بعد بدء تركيا بملء سد "إليسو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بغداد اليوم تنشر نتائج طلبة السادس الابتدائي في واسط
⋙ المعلم: لا اتفاق حول الجنوب قبل انسحاب الامريكان من التنف
⋙ العيسى يزور جامعة الفرات الاوسط التقنية ويطلع على سير الامتحانات النهائية فيها.
⋙ شاهد قصر زعيم كوريا الشمالية الغامض من الداخل
⋙ الاتحاد الكردستاني يناقش تحالفاته السياسية المقبلة ومرشحيه لرئاسة الجمهورية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو.. قائد ميليشيا موالٍ للأسد يقدم فرساً وجبة طعام لاثنين من أسوده
⋙ فيديوجراف- مليارديرات سيحرمون أبناءهم من ثرواتهم‎
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا