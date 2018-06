تركيا تعلن مقتل 15 مسلحا جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق

2018/06/02 | 21:10

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، مقتل 15 مسلحا في غارات لسلاح الجو ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن مقاتلاتها شنت غارات ضد عناصر “بي كا كا” في ريف “ولايتي سيعرت” و”تونغ إيلي” جنوبي شرقي البلاد، ومنطقة هاكورك شمالي العراق.

وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية التي نفذت الجمعة والسبت، أسفرت عن مقتل 15 مسلحا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره، داخل البلاد وفي شمالي العراق، ويأتي ذلك ردا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

