الناتو: لن نقف الى جانب إسرائيل إذا هاجمتها إيران

2018/06/02 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، السبت، إن الحلف لن يقدم على مساعدة دفاعية الى اسرائيل في حال هاجمتها إيران.

وأضاف ستولتنبرغ في تصريحات نشرتها مجلة “دير شبيغل” الألمانية، ونقلتها /المعلومة/، أن “إسرائيل شريكة وليست عضو في حلف شمال الأطلسي”، موضحاً أن “الضمانة الأمنية التي يوفرها حلف الناتو لأعضائه لا تنطبق على إسرائيل”.

وفي السياق، شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي على عدم انخراط حلف الناتو في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، أو في النزاعات التي تشهدها المنطقة.

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ وسط تزايد التوتر بين إسرائيل وإيران، وتكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقاده للاتفاق النووي الموقع بين طهران وعدد من القوى الكبرى.

ووقعت إيران في العام 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على برنامج طهران النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.



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