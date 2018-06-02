2018/06/02 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / موارد ديالى: لن تكون هناك أزمة مياه بالصيف وسننقذ 160 الف دونم من البساتين

02/06/2018 20:44:00 PM | عدد القراءات : 75

واع / ديالى

كشف مديرية الموارد المائية في ديالى ،اليوم السبت، عن إعداد خطة لإنقاذ 160 الف دونم من البساتين، فيما شددت أنه "لن تكون" هناك أزمة مياه في المحافظة خلال موسم الصيف الحالي.

وقال مدير موارد ديالى مهند المعموري لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، إن "الخزين المائي الاستراتيجي لديالى في بحيرة حمرين، (55 كم شمال شرقي ب‍عقوبة)، يتجاوز حاجز المليار و700 مليون متر مكعب، وهو كافٍ لمنع وقوع أي ازمة مياه خلال موسم الصيف في عموم مناطق المحافظة دون استثناء".

واضاف المعموري، أن "الدائرة أعدت خطة مبكرة لتأمين مياه لإرواء 160 الف دونم من البساتين المثمرة بالاضافة الى تأمين حصص ثابتة لمحطات الاسالة والتي يتجاوز عددها الـ200 في عموم اقضية ونواحي ديالى"، مشددا أن "الوضع المائي في المحافظة جيد هذا العام".

وشدد المعموري على "ضرورة إشاعة ثقافة ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين بالاضافة الى اهمية احداث تغييرات جوهرية في مفهوم السقي لدى الفلاحين من خلال اعتماد التقنيتات الحديثة لتقليل هدر المياه لان الاوضاع تتطلب التأقلم معها".

ت:ح.ك

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