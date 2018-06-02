صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

2018/06/02 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وتلفزيون القناة العاشرة، إن صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل قرب حدود قطاع غزة اليوم السبت، محذرة من هجوم صاروخي محتمل.

ولم يعرف بعد إن كانت أي صواريخ سقطت على الأراضي المحتلة.

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