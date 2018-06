مصورون كورد وعراقيون بمعرض

2018/06/02 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شارك مصورون فوتوغرافيون كورد في معرض فوتوغرافي في اسبانيا لاظهار صور الثقافة الكوردية وصورة البيشمركة ليشاهدها العالم باسره.

ففي مدينة بلباو الاسبانية افتتح، اليوم السبت الثاني من حزيران الجاري، معرض فوتوغرافي، بمهرجان عالمي للمصورين الفوتوغرافيين العراقيين والكوردستانيين، تحت عنوان "Iraq from our angle" الخاص بالمصورين العراقيين يستمر لمدة شهر واحد.

واعرب المصور الفوتوغرافي الكوردي المشارك بالمعرض هريم عبدالله عن امله ان يتمكن بشكل حر من عرض القصص غير المروية لكوردستان ليشاهدها العالم، لافتا الى انه شارك بصورة "بيشمركة بطل" في المعرض.

تجدر الإشارة ان وكالة ميتوغرافي في اسبانيا تشارك في المعرض بشكل يومي بخمس وعشرين صورة لمصوريها في هذا المعرض.

