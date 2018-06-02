بارتوميو : اتمنى ان تفوز الارجنتين بالمو

2018/06/02 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – تحدث خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن المنتخب الذي يتمنى أن يفوز بكأس العالم قائلا :اتمنى ان تفوز الارجنتين بالمونديال لان ميسي يستحق ذلك وهو الأفضل في العالم .

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