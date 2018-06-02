قائد شرطة بغداد يوجه بتفعيل الجهد الاستخباري والممارسات الأمنية في أوقات الذروة

2018/06/02 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي جاسم محمد بتفعيل الجهد الاستخباري والممارسات الأمنية في أوقات الذروة في قواطع المسؤولية خلال ايام شهر رمضان المبارك.وشدد قائد شرطة بغداد في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، على" جميع مدراء المديريات وأمري افواج الطوارئ والسيطرات على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي خرق أمني خلال أيام شهر رمضان المبارك ضمن قاطع المسؤولية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري مع السيطرات المشتركة والانتشار الفعال لقطعات شرطة ومراقبة الأهداف المهمة".واكد على" تنفيذ العمليات الاستباقية و مضاعفة الجهد الميداني للممارسات الأمنية في قاطع المسؤولية وخصوصاً في أوقات الذروة في المناطق والشوارع الرئيسية والتقاطعات وأمام المولات والمباني العامة والمتنزهات ومتابعة وتفتيش الكراجات وساحات وقوف العجلات".انتهى

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