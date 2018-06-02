الهيموت عبدالسلام - النموذج التنموي المغربي : البداية والمخلفات

2018/06/02 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الهيموت_عبدالسلام 1/ تتعدد التوصيفات والقراءات والمسميات للوضع السياسي المغربي والتي يمكن اختزالها في خلاصات مغرقة في التشاؤم ،البعض يصفه بالأفق المسدود ،والبعض يقول باستنفاذ اللعبة السياسية التي تعطلت جميع وظائفها في الاستقطاب والحراك والتأطير والتمثيلية المؤسساتية،البعض ومن منطلق سوسيولجي يحددها في تنمية التخلف أي السير وراء وليس أماما، أما البعض الآخر فيختصر الوضع السياسي في مثلث الاستسلام للريع والتبعية والمحاف......

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