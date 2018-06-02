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الرسوم المتحركة الروسية على قناة خاصة على اليوتيوب

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الرسوم المتحركة الروسية على قناة خاصة على اليوتيوب

السبت 2 يونيو 2018 - 20:38

الرسوم المتحركة الروسية على قناة خاصة على اليوتيوب

نطلقت قناة خاصة على اليوتيوب من قبل استوديو "سويوز مولت فيلم" الروسي لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة.

نطلقت قناة خاصة على اليوتيوب من قبل استوديو "سويوز مولت فيلم" الروسي لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة وستقدم هذه القناة سلسلة من أفلام الكارتون السوفيتية المشهورة، فضلا عن مشاريع حديثة للرسوم المتحركة.



يذكر أن استوديو "سويوز مولت فيلم" اشتهر بسلسلة أفلام "ويلك يا أرنب" التي انتشرت منذ سبعينيات القرن الماضي، و "ماشا والدب" التي أنتجت وسينشر الاستوديو على يوتيوب أيضا الأفلام القصيرة وأفلام الكارتون التي كان قد أطلقها في الأعوام العشرة الماضية".

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