رابطة الرياضيين الرواد في المملكة المتحدة تكرم عدد من الابطال الرياضيين ضمن حفل السفارة العراقية في لندن

2018/06/02 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن - خاص

في مبادرة رائعة من رابطة الرياضيين الرواد فرع المملكة المتحدة و وزارة الشباب و الرياضة العراقية و سفارة جمهورية العراق في المملكة المتحدة ، قام يوم أمس الجمعة سعادة سفير العراق في المملكة المتحدة و ايرلندا الدكتور صالح التميمي نيابة عن معالي وزير الشباب بتكريم مجموعة من الرياضيين المقيمين في المملكة المتحدة و كان لهم انجازات رياضية مشرفة عندما كانوا في العراق ..

هو تقدير و وفاء و شهادة عرفان لكل من أعطى وأفنى عمره لصالح الوطن وشبابه ورياضييه، وعرفاناً بالجهود التي بذلوها وإسهاماتهم في خدمة الحركة الرياضية والشبابية.

وفي الحفل الذي أقيم على قاعة فندق هيلتون اولمبيا في وسط لندن و بعد اتمام مأدبة افطار اقامتها السفارة العراقية و بحضور ما يزيد عن 300 شخص من الجالية و ضيوفها من العراق الفريق الاول الركن طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الارهاب و الوفد المرافق له ، تم تكريم الرياضيين المتميزين في ريادتهم لرياضات مختلفة .

أشاد التميمي بالمكرمين..واصفاً إياهم بالنور الذي اقتدى به جيل الشباب من خلال إسهاماتهم الفاعلة في تعزيز الحركة الرياضية..

كما كان لرئيس الرابطة في لندن الدكتور وسام الشيخلي كلمة شكر و عرفان بأسم المكرمين للقائمين عليه .

المكرمون من الرياضيين وأصحاب الإنجازات ورواد العمل الرياضي، أعربوا عن اعتزازهم بهذه المبادرة التي تحفز على بذل المزيد من العطاء خاصة للأجيال القادمة..

والابطال المكرمون هم :

الدكتور وسام الشيخلي

البطلة انيتا بنيامين

الكابتن معاذ الولي

الدكتور هاني الساعاتي

الكابتن أمين البير

الكابتن حارث المبارك

المهندس ناثر الخطيب

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