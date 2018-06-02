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العراق يطالب منظمة العمل الدولي ببرامج تعزز الامن والاستقرار المجتمعي
2018/06/02 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع طالب العراق في مؤتمر منظمة العمل الدولي المنعقد اليوم السبت في جنيف، بأهمية تفعيل عمل المنظمة مع العراق، لاسيما في تصميم برنامج وطني يتيح عملا لائقا للمواطن العراقي.

وقال رئيس الوفد العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني على هامش انعقاد المؤتمر لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان “المؤتمر ناقش مواضيع عده بضمنها […]

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