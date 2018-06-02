2018/06/02 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان العشائر: ننتظر دخول مرتزقة بدلاء للقوات الأمريكية لنلقنهم درسا للتاريخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/02 | 21:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.

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