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بيان العشائر: ننتظر دخول مرتزقة بدلاء للقوات الأمريكية لنلقنهم درسا للتاريخ
2018/06/02 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيان العشائر: ننتظر دخول مرتزقة بدلاء للقوات الأمريكية لنلقنهم درسا للتاريخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/02 | 21:24.

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