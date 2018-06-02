2018/06/02 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على عبوات ناسفة والقبض على مطلوب في نينوى وصلاح الدين

بغداد/..



عثرت القوات الأمنية، السبت، على عبوات ناسفة وقنبرتي هاون في محافظة نينوى، فيما القت القبض على مطلوب للقضاء في صلاح الدين.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 5 عبوات شكلية وقنبرة هاون عيار 60 ملم في منطقة برطلة، وعثرت على قنبرة هاون تالفة في حي الكفاءات الثانية".

وأضاف رسول ان "القوات الأمنية في قيادة سامراء القت القبض على احد المطلوبين للقضاء ضمن قاطع المسؤولية".

وأشار الى ان "قوات قيادة عمليات ديالى القت القبض على مشتبه به في قرية عرب سلمان وعلى مطلوب في ناحية بهرز، كذلك عثرت على 15 صمام قنبرة هاون عيار 120 ملم في ناحية هبهب".



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