2018/06/02 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

افاد مركز الاعلام الامني، السبت، بالقاء القبض على ارهابي في سامراء وضبط عبوات ناسفة في نينوى.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقته /المعلومة/، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 5 عبوات شكلية وقنبرة هاون عيار 60 ملم في منطقة برطلة وعثرت على قنبرة هاون تالفة في حي الكفاءات الثانية في الموصل”.

واضاف ان “القوات الأمنية في قيادة سامراء القت القبض على احد المطلوبين للقضاء ضمن قاطع المسؤولية”.

واوضح ان “قوات قيادة عمليات ديالى تمكنت من القاء القبض على مشتبه به في قرية عرب سلمان وعلى مطلوب في ناحية بهرز، كذلك عثرت على 15 صمام قنبرة هاون عيار 120 ملم في ناحية هبهب”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: القبض على ارهابي وضبط عبوات ناسفة في نينوى وسامراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: القبض على ارهابي وضبط عبوات ناسفة في نينوى وسامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).