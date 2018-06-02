الاعلام الامني يعلن العثور على مواد متفجرة والقبض على مطلوبين في 3 محافظات

2018/06/02 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، العثور على مواد متفجرة والقبض على مطلوبين في 3 محافظات.وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 5 عبوات شكلية وقنبرة هاون عيار 60 ملم في منطقة برطلة وعثرت على قنبرة هاون تالفة في حي الكفاءات الثانية".

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واضاف ان "القوات الأمنية في قيادة سامراء، القت القبض على احد المطلوبين للقضاء ضمن قاطع المسؤولية".واشار الن ان "قوات قيادة عمليات ديالى القت القبض على مشتبه به في قرية عرب سلمان وعلى مطلوب في ناحية بهرز، كذلك عثرت على 15 صمام قنبرة هاون عيار 120 ملم في ناحية هبهب".

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