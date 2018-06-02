يحيى رسول: هذا ما عثرنا عليه في احياء بالموصل

2018/06/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال في بيان صحفي اليوم" ان القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 5 عبوات شكلية وقنبرة هاون عيار 60 ملم في منطقة برطلة وعثرت على قنبرة هاون تالفة في حي الكفاءات الثانية".واضاف" من جانبها القت القوات الأمنية في قيادة سامراء القبض على احد المطلوبين للقضاء ضمن قاطع المسؤولية".وتابع" فيما القت قوات قيادة عمليات ديالى القبض على مشتبه به في قرية عرب سلمان وعلى مطلوب في ناحية بهرز، كذلك عثرت على 15 صمام قنبرة هاون عيار 120 ملم في ناحية هبهب".

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