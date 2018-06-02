مسؤول يكشف عن زيارة وفد تركي رفيع المستوى للعراق بغية مناقشة ازمة المياه

2018/06/02 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف مدير عام الهيأة العامة لتشكيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، علي راضي، ان وفد تركي رفيع المستوى سيزور العراق قريبا لمناقشة ازمة شح المياه في البلاد.وقال راضي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت، ان" هناك عوامل كثيرة تسببت بشحة المياه أولها الاستهلاك العالية للمياه هذا العام بسبب النمو السكاني، وانشاء السدود والمنشآت الكبيرة في دول المنبع للنهر منها انشاء سدود في تركيا وسدين بسوريا".وأضاف ان" هناك لقاءات مستمرة بين العراق ودول المنبع للمياه وخاصة تركيا وهناك وفد تركي رفيع المستوى سيزور العراق لمناقشة ازمة شح المياه".وبين ان" مشاكل جفاف الأنهر ناتج عن عوامل طبيعية وليس بفعل سد اليسو"، مبينا ان" رئاسة الوزراء شكلت خلية ازمة مركزية برئاسة وزير الموارد حسن الجنابي قبل أربعة اشهر وضعت اكثر من 24 نقطة اساسية بمشاركة جميع الوزارات المعنية لمعالجة هذه الازمة".وتابع ان" هناك حصص مخصصة لجميع مناطق العراق وبالنتيجة التجاوزات التي تحصل على الحصص تتسبب بأزمة شح المياه".انتهى

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