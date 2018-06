2018/06/02 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، العثور على مواد متفجرة والقبض على مطلوبين في 3 محافظات.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 5 عبوات شكلية وقنبرة هاون عيار 60 ملم في منطقة برطلة وعثرت على قنبرة هاون تالفة في حي الكفاءات الثانية”.

وأضاف أن “القوات الأمنية في قيادة سامراء، القت القبض على احد المطلوبين للقضاء ضمن قاطع المسؤولية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يعلن العثور على مواد متفجرة والقبض على مطلوبين في 3 محافظا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يعلن العثور على مواد متفجرة والقبض على مطلوبين في 3 محافظا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).