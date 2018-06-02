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السيسي يترجم خوفه بتشديد حملة الاعتقالات
2018/06/02 | 21:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه بعد أن منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه عهدة رئاسية ثانية من خلال انتخابات مزورة

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