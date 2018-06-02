الايرانيون يحيون الذكرى السنوية الـ 29 لرحيل الامام الخميني (رض)

2018/06/02 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأَ الايرانيون إحياءَ الذكرى السنوية التاسعةِ والعشرين لرحيل لمفجرِ الثورةِ الاسلامية الامامِ الخميني (قُدس سرُه) ، حيثُ يشاركُ أتْباعُ الدياناتِ الأخرى في إحياءِ هذه المناسبة.

لم يكن هذا حفلا بذكرى سنوية مفجر الثورة الاسلامية وحسب بل هو تجديد العهد والميثاق من قبل اتباع الديانيات الاسلامية مع من طالب بحماية هذه الديانات.واكد حاخام طائفة اليهود في ايران يونس حمام لاله زار "ان الطائفة اليهودية تقيم هذه المراسم كل عام تكريما لمقام مفجر الثورة الاسلامية في ايران والتي تهدف الى استذكار نهجه خاصة حفظ القيم الانسانية".كما اكد هارون يشايايي من اتباع الطائفة اليهودية "ان الامام الخميني (رض) كان مايميزه عن الشخصيات الاخرى ان باطنه وخارجه لايختلف ابدا".انتهى ع.خ

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