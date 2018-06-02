مالية كردستان توضح أسباب وضعها للبيشمركة في ذيل قائمة توزيع الرواتب ..

2018/06/02 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيح ثعلب - العراق

اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد، انها ستباشر بتوزيع رواتب قوات البيشمركة الشهر المقبل، قبل باقي الوزارات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "الحدث الأخبارية "، ان "رواتب البيشمركة للشهر المقبل ستوزع قبل الوزارات الاخرى".

وبينت ان ذلك جاء "بعد قيام كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان بمهاجمة وزارة المالية واتهامها بعدم الالتزام بالمادة رقم 19 الصادرة من برلمان الاقليم بتقديم وزارة البيشمركة في توزيع الرواتب".

واشارت الوزارة الى انها "لم تتعمد وضع وزارة البيشمركة في ذيل القائمة، لكن السبب بذلك هو اعتماد الوزارة على الواردات التي تصل اليها بخصوص رواتب البيشمركة وجزء منها تصل من قبل الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة الى الموارد الاخرى من واردات النفط والواردات الداخلية".

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