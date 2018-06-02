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تركيا تؤكد مساندتها للعراق بشأن مياه نهري دجلة والفرات
2018/06/02 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة- واع أكدت تركيا اليوم السبت، أنها ستستمر بالوقوف إلى جانب العراق بشأن مياه نهري دجلة والفرات.

التاكيد جاء خلال تغريدة على تويتر للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز قال فيها: “ارى شكاوى أصدقاؤنا العراقيين بخصوص الماء، اقبل رسائلكم جميعا.

شكاويكم ورسائلكم جميعها سانقلها الى عاصمتي ليس لانني سفير وهذه وظيفتي فقط، بل كصديق لكم […]

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