تركيا تؤكد مساندتها للعراق بشأن مياه نهري دجلة والفرات

2018/06/02 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع أكدت تركيا اليوم السبت، أنها ستستمر بالوقوف إلى جانب العراق بشأن مياه نهري دجلة والفرات.التاكيد جاء خلال تغريدة على تويتر للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز قال فيها: “ارى شكاوى أصدقاؤنا العراقيين بخصوص الماء، اقبل رسائلكم جميعا.شكاويكم ورسائلكم جميعها سانقلها الى عاصمتي ليس لانني سفير وهذه وظيفتي فقط، بل كصديق لكم […]

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