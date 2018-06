2018/06/02 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، اليوم السبت، عن تلقيه شكاوى من العراقيين بخصوص سد اليسو، فيما شدد على ان بلاده تعتبر مياه نهري دجلة والفرات، مشتركة بين الطرفين.

وقال يلدز في سلسلة تغريدات على حسابه، في موقع “تويتر” ارى شكاوى أصدقاؤنا العراقيين بخصوص الماء، اقبل رسائلكم جميعا”، مخاطبا إياهم بالقول ” شكاويكم ورسائلكم جميعها سأنقلها الى عاصمتي ليس لأنني سفير وهذه وظيفتي فقط، بل كصديق لكم وواحد من البغداديين”.

وأضاف السفير التركي لدى بغداد، أنه “في هذا الموضوع اريدكم ان تعرفوا بعض الحقائق، تركيا عرضت فكرتها حول التعاون عندما أجلت خزن المياه في سد اليسو وهذه المرة قبل البدء بالحزن عرضت التعاون أيضا”، مشيرا الى انها “استضافت قبل فترة وجيزة جدا وفدا فنيا عراقيا”.

وأشار فاتح يلدز، الى ان “تركيا _التي لن تخطي خطوة واحدة دون ان تستشير جارتها وكيف يمكنها ان تقدم المساعدة بشان ذلك_ جاءت خطوتها هذه باستشارة جارتها (العراق) ودرست الخطوات المشتركة ما بعد هذه المرحلة كذلك”، عادا ان “مخاطبينا من العراقيين سيشاطروننا الرأي على حيثياتنا هذه”.

وتابع يلدز، أن بلاده “ستستمر بالوقوف بجانب العراق بخصوص مياه دجلة والفرات وإدارة هذه المياه بشكل صحيح”، مؤكدا ان “تركيا تعتبر مياه دجلة والفرات مياه مشتركة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير التركي يؤكد وقوف بلاده بجانب العراق بخصوص مياه دجلة والفرات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير التركي يؤكد وقوف بلاده بجانب العراق بخصوص مياه دجلة والفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).