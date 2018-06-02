مقاتلة “سو-57” لاتتقدم عليها اي طائرة في العالم

2018/06/02 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قال طيار الاختبار الروسي المعروف، محمد تلبويف، إن مقاتلة “سو-57” الروسية الواعدة من الجيل الخامس لا مثيل لها في العالم، وما تزال غالبية التكنولوجيا المستخدمة فيها سرية.

وفي حديثه لوكالة “نوفوستي” الروسية، أكد تلبويف (67 عاما)، أن “المقاتلة الروسية تحلق بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة دون أن تشغل الفورساج (الاستهلاك الفائق للوقود).



ولم يحقق ذلك أحد في العالم”.

ووصف تالبويف “سو-57” بأنها مستقبل الطيران العسكري الروسي حيث تم تطبيق أكثر التكنولوجيات تقدما فيها.



وقال إن وراء تلك التكنولوجيا حلول هندسية وتقنيات سرية لم يكشف عنها بعد، ولم يعرفها إلا المحترفين والقيادة العسكرية للبلاد، ولا يحق للصحفيين التنبؤ بمستقبل تلك الطائرة الروسية الواعدة.

وجاء تصريح طيار الاختبار الروسي ردا على مقال نشرته مجلة “The National Interest” الأمريكية، ادعت فيه أن “سو-57” تقتبس أفكارا وحلولا هندسية من مقاتلة “سو-35 إس” ولا تمتلك مستقبلا ساطعا.



أما بعض التعديلات التي طرأت على الطائرة فلم تطل حسب المجلة إلا هيكل المقاتلة الذي يتمتع بقدر من خاصية التخفي.

يذكر أن طيار اختبار روسي آخر، أناتولي كنيشيف، كان قد رد أيضا على المقال الذي نشرته المجلة الأمريكية، وقال إن العالم كله مهتم بمعرفة مواصفات تلك الطائرة (سو-57)، وهي غير مسبوقة ولا تتقدم عليها طائرة في العالم.



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