طائرات ورقية مصدرها غزة تتسبب بحرائق في حقول جنوب

2018/06/02 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) الصهيونية "أن حريقاً كبيراً اندلع في حقل قريب من كيببوتس (نير عام) تسببت فيه طائرة ورقية حارقة تم إطلاقها من قطاع غزة".و"الكيبوتس″، هو تجمع سكاني للمزارعين والعمال اليهود، المقيمين في المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأضافت الصحيفة "ان طواقم مكافحة الحرائق تعمل للحيلولة دون وصول الحريق إلى كيبوتس نير عام".وفي وقت سابق السبت، تسببت طائرة ورقية مشتعلة في اشتعال حريق في حقل قرب كيبوتس "كيسوفيم".وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، أن حريقاً كبيراً اندلع ظهر اليوم في محمية "كارميا" في مجلس "حوف اشكلون" الإقليمي، جراء سقوط طائرة ورقية حارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة.وفي الأسابيع الأخيرة، يطلق فلسطينيون من قطاع غزة طائرات ورقية محملة بزجاجات مولوتوف (حارقة) وحاويات وقود محترق إلى إسرائيل، مما يتسب باشتعال النيران في مساحات واسعة من الحقول.ويأتي ذلك ردًا على مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، استشهد فيها 119 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 13 ألفًا آخرين، منذ انطلاق "مسيرة العودة" عند السياج الحدودي، التي بدأت في 30 آذار/ مارس الماضي.انتهى ع.خ

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